Roberto Carlos s’est-il converti à l’islam ?

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Roberto Carlos se serait converti à l’islam, selon plusieurs médias turcs. L’ancien international brésilien n’a toutefois pas encore confirmé publiquement cette information.

À l’origine de ces révélations figure une publication d’Ali Şahin, un député turc. Celui-ci affirme avoir appris la nouvelle auprès de Jihad Hamadé, une personnalité de la communauté musulmane établie à São Paulo.

D’après le récit rapporté par l’élu turc, l’ancien défenseur du Real Madrid était en contact depuis plusieurs mois avec le cheikh. Il lui aurait rendu visite au Brésil il y a environ quatre semaines et aurait alors prononcé la Chahada. Ali Şahin a ensuite félicité le champion du monde 2002, lui adressant ses vœux de paix et de bonheur.

Ces informations ont suscité de nombreuses réactions, quelques jours après la circulation de photos du mariage de Roberto Carlos avec Souhaila Tahiri, une agente de joueurs d’origine marocaine, agréée par la FIFA. Le couple aurait célébré son union le 25 juillet dernier lors d’une cérémonie privée réunissant leurs proches.

Ancienne figure du Real Madrid, de la sélection brésilienne et de Fenerbahçe, Roberto Carlos reste très suivi à travers le monde. En l’absence d’une déclaration de sa part ou de son entourage, sa supposée conversion à l’islam doit néanmoins être accueillie avec prudence.

H.M.