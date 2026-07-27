Tourisme : le Maroc consolide sa percée sur le marché brésilien

Par LeSiteinfo avec MAP

Les arrivées de touristes brésiliens au Maroc ont progressé de 14% au cours du premier semestre 2026, confirmant la dynamique favorable de ce marché émetteur sud-américain.

Selon les données de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), 30.132 visiteurs brésiliens ont été enregistrés à fin juin 2026, contre 26.545 durant la même période en 2025.

Cette évolution s’inscrit dans le sillage de la reprise de la liaison aérienne directe Casablanca-Sao Paulo, opérée par Royal Air Maroc (RAM), qui constitue un levier important pour renforcer les flux touristiques entre le Brésil et le Maroc.

La compagnie nationale assure actuellement quatre fréquences hebdomadaires sur cette ligne, avec un taux de remplissage moyen de 83%, soit environ 250 passagers par vol. Entre janvier et juin 2026, RAM a ainsi transporté 52.500 passagers sur cette desserte.

« La ligne Casablanca-Sao Paulo continue d’afficher de bonnes performances et confirme l’intérêt du marché brésilien pour le Maroc », a indiqué à la MAP le représentant de RAM au Brésil, Othmane Baba, soulignant que la compagnie poursuit le renforcement de son implantation en Amérique du Sud.

Dans cette perspective, le transporteur national prévoit l’ouverture d’une cinquième fréquence hebdomadaire à partir du 28 octobre, toujours opérée par le Boeing 787-9 Dreamliner.

La compagnie nationale a également signé récemment un accord interligne avec la compagnie brésilienne LATAM, qui devrait permettre de faciliter l’acheminement de passagers depuis plusieurs villes brésiliennes vers les vols RAM à destination du hub de Casablanca, selon M. Baba.

Royal Air Maroc ambitionne par ailleurs de renforcer davantage sa présence sur le marché brésilien en visant, à terme, une fréquence quotidienne entre Casablanca et Sao Paulo en 2027. Le projet d’une desserte vers Rio de Janeiro demeure également à l’étude, mais reste conditionné à la disponibilité de nouveaux appareils, a précisé M. Baba.

La progression du marché brésilien s’appuie également sur le renforcement des actions de promotion et de mise en réseau des professionnels du tourisme. En avril dernier, le Maroc a marqué sa présence au WTM Latin America, principal rendez-vous de l’industrie du voyage en Amérique latine, qui a réuni plus de 800 exposants et 32.000 professionnels du secteur.

En juin dernier, l’ONMT au Brésil a organisé, en partenariat avec l’Association brésilienne des tour-opérateurs (Braztoa), une mission qui a permis à 22 voyagistes brésiliens de mieux connaître l’offre touristique marocaine, à travers la découverte de plusieurs destinations du Royaume et des échanges avec les acteurs locaux du secteur, tout en identifiant de nouvelles opportunités de coopération commerciale.

Cette dynamique intervient après une année 2025 marquée par une forte reprise du marché brésilien. Le Maroc a accueilli 54.475 touristes brésiliens l’an dernier, soit une hausse de 35% par rapport à 2024 (40.277 visiteurs), dépassant ainsi le niveau enregistré avant la pandémie de Covid-19, avec 47.113 arrivées en 2019.

En matière de nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC), le marché brésilien a généré 84.228 nuitées en 2025, contre 57.423 en 2024, soit une progression de 47%.