Magic Garden Light Festival : Go Vélodrome illumine le Vélodrome de Casablanca

Dès le 27 mars, le crépuscule casablancais ne sera plus tout à fait le même. Sous la voûte étoilée de la Ville Blanche, le mythique Vélodrome d’Anfa s’apprête à vivre une renaissance spectaculaire. À l’initiative de “Go Vélodrome”, Casablanca accueille la toute première édition du Magic Garden Light Festival, une invitation au voyage qui promet de suspendre le temps.

L’ambition de cette manifestation est de hisser Casablanca au rang des grandes métropoles culturelles mondiales, en proposant une expérience digne des références les plus prestigieuses. Imaginez une promenade où la réalité s’efface au profit du rêve. À la croisée des chemins entre la poésie végétale du Jardin d’Été au Palais de Tokyo, la féérie nocturne du Dubai Garden Glow, ou encore les atmosphères immersives de l’Aura Skypool Experience et du Parc Floral de Paris, ce festival offre une résonance inédite à l’art lumineux dans le Royaume.

Ce rendez-vous d’exception, positionné comme le nouveau joyau du loisir culturel urbain, a été minutieusement orchestré pour sublimer les soirées printanières. S’alignant sur le calendrier des vacances scolaires et la douceur des congés de printemps, le festival offre aux familles et aux esthètes une parenthèse enchantée, conçue pour rassembler toutes les générations autour d’une même émotion.

L’événement incarne la vision portée par “Go Vélodrome” : celle d’une activation culturelle contemporaine du Vélodrome d’Anfa, visant à redonner vie à ce site patrimonial d’exception. Plus qu’un spectacle, c’est une œuvre de réhabilitation vivante qui transforme un site historique en un cœur battant de créativité, s’inscrivant avec élégance dans la dynamique de valorisation portée par la métropole.

Le parcours, d’une durée de 60 à 90 minutes, s’articule autour de six piliers fondamentaux, véritables fils d’Ariane de la visite : l’art immersif, la technologie lumineuse de pointe, une poésie visuelle omniprésente, une célébration de la féérie naturelle, une expérience familiale intergénérationnelle et, enfin, une réappropriation artistique de l’espace urbain.

Fidèle à une volonté d’ouverture et de partage, le Magic Garden Light Festival facilite enfin l’accès au beau grâce à une politique tarifaire pensée pour lever les barrières et permettre au plus grand nombre de plonger dans une expérience artistique de rayonnement international.

INFORMATION PRATIQUES

Lieu : Vélodrome de Casablanca

Dates : Du 27 Mars au 10 Mai 2026

Horaires : tous les jours de 19h00 à 00h00

Billetterie : En ligne sur Guichet.ma ou sur place au Vélodrome

Tarifs : En semaine (lun-jeu) : 80DH/adulte | 60DH/enfant (-1m30)

Week-end & jours fériés (ven-dim) : 100DH/adulte | 90DH/enfants (-1m30)