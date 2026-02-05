Les célébrités marocaines rendent hommage au Chef Kimo (PHOTOS)

La disparition du chef Kamal Laâbi, plus connu sous le nom de « Chef Kimo », a suscité une vive émotion parmi les artistes, journalistes et fans, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

Sur son compte Instagram, l’acteur Hicham El Ouali a partagé une vidéo aux côtés du défunt et a écrit : « La mort nous arrache notre ami Kamal Laâbi. Ton nom restera gravé dans nos mémoires et demeurera une lumière dans le cœur de tous ceux qui t’ont connu. Tu nous as appris que la cuisine est un message, que le goût est une morale et que le sourire fait partie de la recette. Avec ton départ, la cuisine perd un cœur battant, et les gens perdent un homme sincère. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons».

Le chanteur Zakaria El Ghafouli a également salué la mémoire du chef sur Instagram : « Que Dieu accueille Kamal Laâbi dans Son vaste paradis».

Le journaliste Hicham Benjelloun, a écrit, de son côté : « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris son décès. Hier, je lui ai parlé au téléphone… et aujourd’hui il nous quitte. Que Dieu accorde patience et réconfort à sa famille, ses proches et ses amis».

Chef Kimo avait marqué la scène culinaire marocaine par son style unique et sa manière originale de présenter ses recettes. Sa personnalité chaleureuse et sa proximité avec le public lui ont valu une large notoriété sur les réseaux sociaux.