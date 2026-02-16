Marrakech accueille 4e édition du FLAM du 23 Au 25 avril

Placée sous le thème « Imaginer d’autres possibles », l’édition 2026 fait le choix de l’imagination comme force de pensée, de résistance et de transformation. Dans un monde traversé par des crises profondes et des mutations rapides, le FLAM met en lumière le rôle essentiel de l’art, de la poésie et de la littérature pour interroger le présent, déjouer les enfermements et ouvrir des horizons nouveaux.

Cette édition célèbre les pouvoirs de l’imaginaire comme espace où le réel cesse d’être une fatalité, où se dessinent des futurs pensés, débattus et désirés. Les voix invitées – écrivaines, écrivains, penseuses et penseurs du continent et de ses diasporas – proposeront des visions du futur ancrées dans la pluralité, la justice, la créativité et un optimisme lucide.

À travers rencontres, conversations, lectures, ateliers et une programmation jeunesse renforcée, le FLAM 2026 se veut un lieu où se croisent les imaginaires, où se tissent des dialogues entre générations, langues, territoires et disciplines. Le festival réaffirme ainsi sa conviction que la littérature n’est pas seulement un miroir du réel, mais un moteur de transformation collective, capable de nourrir des futurs plus libres, plus hospitaliers et plus audacieux.

L’IDENTITÉ DU FLAM : UNE VOCATION PANAFRICAINE ET UNE FÊTE DU LIVRE

Depuis sa création, le FLAM porte une ambition claire : resserrer les liens entre les pays, les cultures et les imaginaires d’Afrique et de ses diasporas. Né pour combler l’absence d’un grand rendez-vous littéraire panafricain, il s’est imposé comme un espace où la joie, la réflexion, l’intelligence et l’audace se rencontrent.

C’est dans cet esprit que l’écrivain haïtien Rodney Saint-Éloi confie :

« Moi, j’ai toujours rêvé d’un retour en Afrique. Le FLAM m’ouvre la porte du retour. »

Le festival offre un cadre où les Afriques dialoguent, revisitent les non-dits, interrogent les blessures mémorielles et imaginent ensemble des futurs désirables, pensés depuis le Sud et depuis Marrakech, ville-carrefour des langues et des cultures.

4e édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM)

Du 23 Au 25 avril 2026

Le FLAM se distingue également par son engagement fort en faveur de la jeunesse. Dès cette édition, une librairie éphémère entièrement dédiée aux jeunes, Les Veilleurs d’histoires, sera installée pour favoriser l’accès aux livres, aux auteurs et aux modèles inspirants. Le festival affirme ainsi l’urgence de réhabiliter la lecture, de nourrir la curiosité et d’accompagner les jeunes dans un monde en mutation rapide.

Avec trois éditions marquantes et des invités prestigieux, le FLAM s’est imposé comme un rendez-vous international majeur, mettant en lumière la vitalité des littératures africaines et diasporiques au sein d’une véritable littérature-monde.

Une programmation d’envergure

Le FLAM est une agora africaine, un lieu de rencontre entre grandes voix et jeunes plumes venues d’Afrique et d’ailleurs. Pour cette quatrième édition, la diversité linguistique et culturelle s’élargit encore avec la présence d’auteurs francophones, arabophones et anglophones.

Invités majeurs de l’édition 2026

Leçon inaugurale : Yanick Lahens (Haïti), Grand Prix de l’Académie Française 2025

Grand témoin : Patrick Chamoiseau (Martinique), Prix Goncourt 1992

Auteurs confirmés

Patrick Chamoiseau – Yanick Lahens – Alain Mabanckou – Daniel Maximin – Chigozie Obioma – Abdelaziz Baraka Sakin – Boris Boubacar Diop – Iman Mersal – Rodney Saint-Éloi- Touhfat Mouhtare – Phillip B. Williams – David Diop – Pierre Assouline – In Koli Jean Bofane Philomé Robert – Driss Ksikes – Hajar Azell – Katia Dansoko Touré – Ève Guerra – Samira El Ayachi – Steve Aganze – Nassera Tamer – Mustapha Fahmi – Ali Benmakhlouf – Malika Slaoui – Lola Shoneyin – Ysabel Baudis – Siham Bouhlal – Ismaël Diadié Haïdara – Marc Alexandre Oho Bambe- Soundous Chraibi

Vision et ambitions

La quatrième édition du FLAM s’inscrit dans une dynamique de consolidation et de renouvellement. Elle affirme une volonté forte de structuration, d’ouverture et d’exigence, dans un contexte continental et mondial marqué par des fractures préoccupantes.

Comme le rappelle l’écrivain congolais Alain Mabanckou :

« Le FLAM est une intersection de cultures, un lieu d’échanges salutaires pour notre continent et pour notre ouverture au monde. »

Le festival souhaite offrir un espace vivant de rencontres, de débats et de réflexion autour du livre et des voix africaines. Il se veut également un lieu de liberté et de découverte pour les jeunes, favorisant l’accès aux œuvres, aux auteurs et aux imaginaires.

Entre lectures, palabres, créations poétiques et soirées musicales, le FLAM 2026 invite à vibrer ensemble, à faire humanité, à partager une fraternité nourrie par les mots et les imaginaires.

Un festival au cœur de Marrakech et au carrefour des cultures

Le Festival du Livre Africain de Marrakech revient du 23 au 25 avril 2026 pour une quatrième édition qui rayonnera depuis son site central, Les Étoiles de Jamaâ el-Fna, joyau architectural niché au cœur de la médina. Avec son vaste patio et son atmosphère unique, ce lieu emblématique devient l’écrin des grandes rencontres littéraires du FLAM.

Le festival étend également sa présence à des espaces académiques et culturels majeurs : UM6P Benguerir, Université Cadi Ayyad, Foyer pour la Scolarisation de la Jeune Fille du Monde Rural, lycées et grandes écoles, l’Hôpital Mère et Enfant (CHU de Marrakech) ainsi qu’au Palace Es-Saâdi et au Centre Culturel Interactif Meydene (M Avenue). Cette constellation de lieux affirme l’ancrage à la fois patrimonial, intellectuel et convivial du FLAM.

Nouveauté 2026 : ouvrir d’autres portes

Après avoir ouvert les portes des écoles, des lycées et des universités, le FLAM franchit cette année un seuil nouveau : il portera la lumière des histoires d’Afrique et du monde jusqu’aux enfants de l’Hôpital Mère et Enfant du CHU de Marrakech, pour que la littérature continue d’être un lieu de douceur, de courage et de résilience. Cette initiative inédite affirme la volonté du festival d’élargir encore son horizon de transmission et de faire du livre un geste de soin, d’attention et d’humanité.

D.Y