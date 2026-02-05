Angelina Mokalino, influenceuse russe, explique son choix de vivre au Maroc (VIDEO)

L’influenceuse russe Angelina Mokalino, qui a fait du voyage le cœur de son contenu a dévoilé les raisons qui l’ont poussée à rester et à s’installer au Maroc, après des années passées à voyager d’un pays à un autre.

Au micro de Le Site info, elle a confié avoir été surprise de passer autant de temps au Maroc et d’y trouver de la stabilité, une première dans sa vie, elle qui était jusque-là constamment en mouvement. Elle a également indiqué avoir été profondément marquée par le pays, qu’elle a visité pour la première fois il y a environ un an.

Dès son arrivée, Angelina dit avoir été touchée par la gentillesse des Marocains, la propreté des rues et par la richesse et la saveur de la cuisine marocaine, qu’elle décrit comme irrésistible. Son témoignage, mêlant darija marocaine et anglais, a particulièrement attiré l’attention des internautes.

L’influenceuse a ensuite évoqué les nombreux aspects qui l’ont séduite au point de décider de rester au Maroc, sans savoir pour combien de temps. Elle a expliqué avoir trouvé un emploi sur place et souhaiter profiter pleinement de cette nouvelle expérience.

Angelina Mokalino a également exprimé son désir d’apprendre la darija afin de mieux comprendre la mentalité des Marocains, leurs aspirations, leur sens de l’humour et leurs expressions du quotidien.

Pour plus de détails sur son expérience au Maroc, nous vous invitons à découvrir la vidéo ci-dessous.

S.L.