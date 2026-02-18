Jazzablanca dévoile les premiers artistes et élargit sa programmation

Pour sa 19ème édition, Jazzablanca introduit une nouveauté majeure dans son format. Du 02 au 11 juillet 2026, le festival proposera 4 concerts chaque soir à Anfa Park, répartis entre la Scène 21 et la grande scène. Cette cadence inédite viendra rythmer les 10 jours du festival, avec une programmation qui réunira 50 artistes à Anfa Park (concerts payants) et au Parc de la Ligue Arabe (concerts gratuits).

La montée en puissance du festival illustre le chemin parcouru par Jazzablanca depuis près de deux décennies : un événement qui affirme son exigence artistique, célèbre la diversité des styles et met en lumière tant les légendes et icônes internationales, que des figures des scènes actuelles et des artistes émergents.

Aujourd’hui, Jazzablanca présente plusieurs trajectoires musicales au sein d’un même espace, offrant ainsi au public une expérience plurielle. Les festivaliers pourront composer leur parcours, explorer les différentes scènes et profiter de l’ambiance du Village. Cœur de vie du festival, le Village dévoilera une nouvelle scénographie pour améliorer l’expérience des festivaliers et offrir de nouveaux espaces avec plus de confort et de découvertes.

Les quatorze premiers noms dévoilés révèlent la richesse des univers artistiques de Jazzablanca et viennent enrichir sa programmation :

Robbie Williams, icône de la pop britannique, donnera le ton le jeudi 2 juillet avec ses tubes intergénérationnels pour un concert très attendu, son premier en Afrique du Nord, à Jazzablanca.

Le guitariste virtuose américain Cory Wong se produira le vendredi 3 juillet. Figure majeure du funk moderne et membre de Vulfpeck, ce showman offrira un concert à la croisée du funk, du jazz et de la pop.

Le rock légendaire de Scorpions résonnera le samedi 4 juillet, avec toute l’intensité d’un groupe qui célèbre cette année ses 60 ans de carrière, porté par des titres intemporels.

La pop élégante et fédératrice de Mika sera de retour à Jazzablanca le jeudi 9 juillet, répondant à l’attente forte des festivaliers depuis son passage remarqué en 2023.

Le même soir, Jazzablanca accueillera la chanteuse québécoise Charlotte Cardin, une des nouvelles icônes de la pop mondiale. Elle a été élue femme internationale de l’année au Billboard Women in Music 2025 et récemment récompensée d’une Victoire de la Musique en France, dans la catégorie Artiste féminine de l’année.

Vendredi 10 juillet, le public aura rendez-vous avec le rock engagé du chanteur et compositeur colombien Juanes, dont la carrière le place parmi les artistes les plus influents de la scène latino de sa génération.

La chanteuse britannique Jorja Smith se produira le lendemain, samedi 11 juillet. Détentrice de 2 Brit Awards dont celui de l’artiste de l’année en 2019, elle incarne l’une des voix les plus sensibles de la scène soul et R&B actuelle.

Jazzablanca fera également la part belle aux voix contemporaines et aux univers urbains avec : Naïka (dimanche 5 juillet), artiste franco-haïtienne, nouvelle sensation pop mondiale à l’identité musicale plurielle qui mêle influences caribéennes pop, soul et R&B ; Et le rappeur-compositeur franco-algérien Rilès (mardi 7 juillet), dont l’approche indépendante et la maîtrise scénique ont imposé sa signature singulière dans le paysage du hip-hop et de la pop moderne.

La Scène 21, scène du live de Jazzablanca, mettra à l’honneur le jazz dans ses formes les plus ouvertes et innovantes, entre héritage et exploration contemporaine :

La trompettiste, bugliste et compositrice britannico-bahreïnie Yazz Ahmed (jeudi 2 juillet) y déploiera un univers singulier, à la croisée des sonorités orientales et du jazz moderne.

Le chanteur, auteur et compositeur américain José James (samedi 4 juillet), l’une des voix les plus singulières de la soul et du jazz contemporains, proposera un hommage à Marvin Gaye.

Jazzablanca mettra également en lumière des expériences musicales collectives et originales, avec notamment le trompettiste et compositeur franco-marocain daoud (lundi 6 juillet), figure montante du jazz contemporain qui mêle jazz, hip-hop et électronique pour repousser les frontières du genre tout en conservant une forte dimension émotionnelle et créative.

Les amateurs de blues et soul découvriront aussi la profondeur émotionnelle de Thee Sacred Souls (mercredi 8 juillet), formation qui fait revivre les grandes heures de la soul américaine ainsi que l’univers et le son puissant de Fantastic Negrito (jeudi 9 juillet), triple lauréat des Grammy Awards, qui revisite les racines du blues, du rock et du funk avec une approche actuelle.

Cette première annonce dessine les contours d’une 19ᵉ édition construite autour de la diversité des esthétiques, fidèle à l’esprit de Jazzablanca et à sa volonté de proposer un festival structuré, exigeant et ouvert, où les grandes figures internationales dialoguent avec les scènes actuelles et les nouvelles écritures musicales.

PROGRAMME- 19ème édition

Jeudi 2 juillet

Yazz Ahmed – Royaume-Uni / Bahreïn – Scène 21

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Grande scène

Robbie Williams – Royaume-Uni – Grande scène

Vendredi 3 juillet

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Scène 21

Cory Wong – États-Unis – Grande scène

Artiste à venir – Grande scène

Samedi 4 juillet

Jose James – États-Unis – Scène 21

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Grande scène

Scorpions – Allemagne – Grande scène

Dimanche 5 juillet

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Grande scène

Naika – France/Haïti – Grande scène

Lundi 6 juillet

daoud – France / Maroc – Scène 21

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Grande scène

Artiste à venir – Grande scène

Mardi 7 juillet

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Grande scène

Rilès – France/Algérie – Grande scène

Mercredi 8 juillet

Artiste à venir – Scène 21

Thee Sacred Souls – États-Unis – Scène 21

Artiste à venir – Grande scène

Artiste à venir – Grande scène

Jeudi 9 juillet

Artiste à venir – Scène 21

Fantastic Negrito – États-Unis – Scène 21

Charlotte Cardin – Canada – Grande scène

Mika – Royaume-Uni / Liban – Grande scène

Vendredi 10 juillet

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Scène 21

Juanes – Colombie – Grande scène

Artiste à venir – Grande scène

Samedi 11 juillet

Artiste à venir – Scène 21

Artiste à venir – Scène 21

Jorja Smith – Royaume-Uni – Grande scène

Artiste à venir – Grande scène

