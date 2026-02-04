Comediablanca 2026: la 3ème édition se tiendra les 4, 5 et 6 juin

Porté par l’élan spectaculaire de sa tournée internationale, marquée par des passages remarqués à l’Olympia Hall de Paris, au Cirque Royal de Bruxelles et à L’Olympia de Montréal, Comediablanca revient là où tout a commencé.

Produite par Tendansia, la troisième édition se tiendra à Casablanca les 4, 5 et 6 juin 2026 et s’ouvre dès maintenant avec le lancement des Blind Pass, le sésame exclusif pour les fans de la première heure qui aiment être en avance sur le rire, avant même l’annonce de la programmation.

COMEDIABLANCA S’OUVRE À L’INTERNATIONAL

Né à Casablanca, Comediablanca a franchi cette année un cap décisif en investissant deux scènes mythiques de la scène européenne.

Après une date parisienne à l’Olympia réunissant 2 000 spectateurs, suivie le 2 février par une soirée au Cirque Royal de Bruxelles devant 1 400 personnes, le festival confirme son rayonnement bien au-delà des frontières marocaines et poursuit son expansion avec une nouvelle étape à Montréal le 9 mai, affirmant ainsi son ambition internationale.

Cette dynamique traduit une vision d’ouverture et d’échange, où le rire s’impose comme un langage universel, fédérateur et joyeusement contagieux.

UNE ÉDITION 2026 REPENSÉE SUR TROIS JOURS

Pour son retour à Casablanca, le festival Comediablanca change d’échelle et adopte une nouvelle dimension et un format inédit, plus immersif et plus ambitieux. Trois soirées aux identités complémentaires viendront rythmer cette édition. Le 4 juin s’ouvrira avec un show inaugural fort, porté par un artiste exceptionnel. Le 5 juin laissera place au grand gala arabophone, réunissant des générations entre légendes et nouveaux talents. Enfin le 6 juin, le gala francophone viendra clore cette édition par une rencontre explosive entre scènes nationales et internationales, dans un esprit de dialogue, de partage et de célébration collective du rire.

BLIND PASS : REJOIGNEZ L’AVENTURE AVANT TOUT LE MONDE

Pourquoi attendre l’annonce du line-up ? Comediablanca récompense l’audace et la fidélité de sa communauté avec les « Blind Pass ». Disponibles en quantité limitée et à un tarif préférentiel, ces pass sont votre ticket d’entrée pour l’événement de l’année, avant même que la programmation ne soit dévoilée.

Plongez dès maintenant dans l’univers Comediablanca et assurez-vous une place au premier rang du rire sans frontières.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : 4, 5 et 6 juin 2026

Lieu : Complexe Mohammed V – Casablanca

Billetterie – Blind Pass : https://guichet.com/ma-fr/event/producer/comediablanca-festival