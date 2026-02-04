La Fondation Hassan II reçoit l’écrivain Kebir Mustapha Ammi

La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger organise une rencontre avec l’écrivain Kebir Mustapha Ammi pour la présentation de son roman « Les Vertus Immorales », le lundi 16 février 2026 à 18h à l’Espace Rivages au siège de la Fondation Hassan II à Rabat.

Kebir Mustapha Ammi est romancier, essayiste, dramaturge et poète maroco-français, né à Taza en 1952. Il vit en France depuis plus de trente ans et il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages comme La Fille du vent, Ed. de l’Aube, 2002, Le Ciel sans détours, 2007, Mardochée, 2011 aux éditions Galimard et Le Coiffeur aux mains rouges, Elyzad, 2025 qui a reçu le Prix Moussa Konate du polar francophone…

L’œuvre de Kebir Mustapha Ammi revisite divers genres en explorant le Maghreb. Il aborde les souffrances de l’exclusion et les questionnements identitaires et inscrit ses écrits dans un subtil entrelacs de fiction et d’Histoire. En 2016, il est décoré officier de l’ordre du Ouissam du Mérite national par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans « Les vertus immorales », Editions Gallimard, 2009, Kebir Mustapha Ammi, déploie le récit de Moumen, un jeune marocain, au XVIe siècle, qui trouve dans la connaissance les voies de son accomplissement. Cette révélation l’entraîne dans un long voyage initiatique qui le conduit bien au-delà des frontières de son pays, jusqu’aux terres inconnues de l’Amérique. Chemin faisant, il rencontre des destins singuliers, affronte la violence des hommes et la dureté de l’existence. Confronté à la diversité des civilisations et des croyances, il découvre le monde, les livres et le pouvoir de la pensée. Pour survivre dans des terres hostiles, il lui faudra parfois franchir la ligne de l’infamie. Au fil de ces épreuves, il comprendra que la vertu n’est pas toujours l’apanage de ceux qui prétendent l’incarner.