Garou invite Kendji Girac à Rabat et Casablanca pour un show inédit en 2026

Sous la production de Kenza Cheddadi, en partenariat avec la marque automobile Exeed Maroc, l’Unforgettable Show promet deux soirées d’exception placées sous le signe de l’émotion, du partage et du talent.

Le concept est simple et puissant : Garou invite un ami artiste à partager la scène avec lui. Pour cette édition 2026, il convie le charismatique Kendji Girac pour un concert inédit, entre puissance vocale et complicité musicale.

Deux dates

Lundi 29 avril 2026 – Sofitel Rabat Jardin des Roses

Vendredi 2 mai 2026 – Sofitel Casablanca Tour Blanche

A partir 20h00 précise.

Un moment musical hors du temps

Chacun des deux artistes interprétera une sélection de titres emblématiques de son répertoire, revisités pour l’occasion, dans une atmosphère intimiste et élégante. La magie opèrera pleinement lorsque Garou et Kendji Girac se retrouveront pour trois duos exclusifs, spécialement arrangés pour l’Unforgettable Show.

Entre la voix rauque et profonde de Garou et la chaleur solaire de Kendji, le public vivra une expérience musicale unique, mêlant émotion, convivialité et virtuosité.

Exeed Maroc : l’art de l’élégance et de l’innovation

Partenaire officiel de l’événement, Exeed Maroc incarne le raffinement et la performance à la manière d’un savoir-faire automobile d’exception. Marque premium du groupe chinois Chery, Exeed conjugue technologie de pointe, design avant-gardiste et confort absolu.

À travers ce partenariat, la marque réaffirme son engagement à soutenir la culture et l’excellence artistique au Maroc, en s’associant à des événements qui partagent ses valeurs d’audace et de perfection. A noter en outre que Garou est devenu l’ambassadeur d’Exeed Maroc depuis le 15 janvier dernier…

Une production signée Kenza Cheddadi

Réputée pour ses productions uniques (Casa Fashion Show et Casa Music Show notamment), Kenza Cheddadi imagine à nouveau un concept où la performance devient un souvenir impérissable. Avec Exeed Maroc comme partenaire officiel, l’Unforgettable Show s’inscrit dans la lignée des grands événements culturels marocains, combinant prestige, élégance et modernité…