Un Français interpellé à l’aéroport de Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport de Marrakech-Menara ont interpelé, mardi, un ressortissant français, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de faux et usage de faux, ainsi que de trafic international de drogues et de substances psychotropes.

Le suspect, âgé de 32 ans, a été arrêté en flagrant délit de possession et d’utilisation d’un passeport falsifié, indique une source sécuritaire, précisant que les investigations techniques menées sur son téléphone portable ont révélé la présence de traces numériques laissant présumer son implication dans une activité criminelle liée au trafic international de drogues et de substances psychotropes.

Le pointage du mis en cause sur la base des données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a montré qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche international, en vertu d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Paris, en vue de l’exécution d’une décision judiciaire rendue à son encontre pour son implication présumée dans une affaire d’enlèvement et de séquestration avec violence, dans le cadre de règlements de comptes entre réseaux de trafic de stupéfiants, ajoute la même source.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire, ainsi que de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.

Par ailleurs, le Bureau central national Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé de notifier son homologue en France de cette arrestation, en vue de l’envoi du dossier d’extradition.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains en faveur de l’activation des mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de traque et d’arrestation des personnes recherchées à l’échelle internationale pour des affaires de criminalité transfrontalière.

S.L.