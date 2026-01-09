Marrakech: un faux procureur du Roi dans les filets de la police

Par LeSiteinfo avec MAP

Un individu ayant usurpé la qualité de Procureur du Roi et exigé d’un justiciable la somme de 5.000 dirhams en contrepartie de l’annulation d’un avis de recherche émis à son encontre a été placé en garde à vue sur instructions, jeudi, du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech.

Conformément aux instructions du Parquet, le mis en cause a été interpellé alors qu’il recevait la somme précitée aux abords du tribunal, a-t-on appris auprès du Parquet général près le Tribunal de première instance de Marrakech.

Suite aux perquisitions effectuées à son domicile, plusieurs cachets et dossiers y ont été saisis pour les besoins de l’enquête, a ajouté la même source, faisant savoir que les recherches ont également permis la saisie d’une importante somme d’argent estimée à 5 millions de dirhams.

S.L