Pape Thiaw : « Cette finale sera une fête pour l’Afrique et le football africain »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw a affirmé, samedi à Rabat, que le match contre le Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025), prévu dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah (20h00), sera difficile contre une équipe qui propose un jeu de qualité.

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, le coach sénégalais a souligné que « cette finale très attendue sera une fête pour l’Afrique et le football africain », ajoutant que « jouer contre le pays hôte n’est jamais facile ».

« Pour jouer une final, il faut être prêt sur tous les niveaux face à une équipe du Maroc qui fait de belles performances », a-t-il noté, ajoutant que « le Maroc a élevé le niveau du football africain et nous nous attendons à un match très disputé ».

Selon Pape Thiaw, « la CAN a gagné en notoriété avec une belle organisation », précisant que « le Maroc a élevé le niveau de cette organisation et nous remercions le pays hôte pour cela ».

Le joueur sénégalais, Moussa Niakhaté a indiqué que « l’effectif a hâte de disputer la finale contre le Maroc, un adversaire que nous respectons », ajoutant que la qualification de son pays à la finale « est le fruit d’un travail de longue haleine qui s’est étalé sur plusieurs années ».

« Nous espérons faire un bon match face au Maroc et remporter le titre », a-t-il dit.