Finale Maroc-Sénégal : les portes du stade seront ouvertes à 15h00

Par LeSiteinfo avec MAP

Les portes du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat seront ouvertes dimanche à partir de 15h00 à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) devant opposer le Maroc au Sénégal, annonce le Comité d’organisation.

Cette mesure vise à faciliter l’accès du public et à éviter les encombrements, ajoute le comité dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

La cérémonie de clôture débutera à 18h30, tandis que le coup d’envoi de la finale sera donné à 20h00, précise la même source.

Ces mesures organisationnelles ont été mises en place afin d’assurer le bon déroulement de cet événement sportif majeur dans les meilleures conditions, fait noter le communique.

A cette occasion, le comité d’organisation « appelle l’ensemble des supporters appelés à assister à cette rencontre à arriver tôt, à faire preuve d’esprit sportif, à respecter les consignes des organisateurs et à se conformer à toutes les instructions organisationnelles en vigueur aux abords du stade et à l’intérieur de celui-ci ».