Météo au Maroc: fortes pluies et temps froid ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 17 janvier 2026 :

– Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Pluies ou averses localement orageuses sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et sur l’Atlas.

– Ciel nuageux avec faibles pluies sur l’Oriental, la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

– Chutes de neiges localement importantes sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas et sur les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et les provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes sud et de 06/12°C ailleurs.

– Températures diurnes en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya, devenant agitée à forte ailleurs.

S.L