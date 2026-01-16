Eric Chelle: « La 3ème place récompenserait le bon parcours du Nigeria »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a souligné, vendredi à Casablanca, que la 3ème place à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 constituerait « une récompense » pour le bon parcours des « Super Eagles » lors de cette compétition continentale.

« La 3ème place constituerait une récompense pour le travail fourni, les efforts déployés et le jeu produit par l’équipe lors de cette CAN », a dit l’entraineur du Nigeria lors de la conférence de presse précédant le match de classement contre l’Égypte, prévu samedi (17h00) au Complexe Sportif Mohammed V à Casablanca.

« Ce match est important. Nous voulons le gagner et retourner au Nigeria avec le bronze », a-t-il affirmé.

La rencontre contre l’Égypte ne sera pas facile, a-t-il ajouté, notant que l’équipe adverse a beaucoup de qualités, notamment des individualités qui peuvent faire la différence, une force mentale remarquable et un groupe soudé et solidaire.

Reconnaissant sa déception après la défaite en demi-finale contre le Maroc aux tirs au but, Eric Chelle a, toutefois, assuré que son équipe est désormais concentrée sur le match de classement et donnera tout pour l’emporter.

« Ce n’est pas facile de se remobiliser et préparer ce match après la déconvenue en demi-finale, mais nous voulons décrocher la victoire et clore le bon tournoi qu’on a fait avec un résultat positif », a-t-il souligné.

« Le plus important c’est d’apprendre des défaites et en tirer les enseignements, rester motivés et aller de l’avant », a-t-il noté.

Se disant « très fier » de ses joueurs pour le niveau qu’ils ont montré lors de cette CAN, le sélectionneur du Nigeria a insisté sur la nécessité pour son groupe de continuer à travailler et à progresser ensemble en tant qu’équipe.

De son côté, le capitaine des « Super Eagles », Wilfred Ndidi, a assuré que l’équipe veut faire un grand match contre l’Égypte pour monter sur le podium.

Soulignant l’importance de l’esprit d’équipe dans ce genre de rencontres, il a assuré que les joueurs sont motivés pour gagner et décrocher le bronze.