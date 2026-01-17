Finale de la CAN 2025 : nouveau look pour la salle de conférence (PHOTOS)

Dans une atmosphère d’organisation soignée, la salle de conférence de presse de la finale de la CAN est désormais prête à accueillir le sélectionneur national Walid Regragui ainsi que l’entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw.

On peut apercevoir un nouveau design et une touche professionnelle à la hauteur de l’événement, illustrant l’importance de ce rendez-vous médiatique à la veille d’une finale très attendue par les passionnés de football africain.

Pour rappel, le Maroc affrontera le Sénégal ce dimanche à 20 heures en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Complexe Moulay Abdellah de Rabat abritera ce match tant attendu par tous les Marocains.