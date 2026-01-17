Walid Regragui : « Nous espérons être à la hauteur pour écrire l’histoire »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, samedi à Rabat, qu’une seule marche sépare l’équipe nationale du titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) face au Sénégal, « l’une des meilleures équipes d’Afrique ».

S’exprimant en conférence de presse d’avant-finale, prévue dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah (20h00), Regragui a indiqué que « le Sénégal a joué quatre finales de la CAN et il a l’habitude de ce genre d’exercice », précisant que « ça sera un beau match et nous espérons être à la hauteur pour écrire l’histoire ».

Selon le coach, « il est important de savoir gérer les émotions. C’est nous qui avons la pression parce que nous jouons à domicile », estimant qu’ « il faut rester positif et se relâcher face au Sénégal qui sera au rendez-vous dans une finale qui ne sera pas facile ni pour nous ni pour eux ».

« Quand nous voulons gagner une compétition le critère physique et déterminant, mais sur le plan mental tous les joueurs seront présents et déterminés », a-t-il analysé, ajoutant que « nous devons garder l’intensité dans notre jeu et rester concentrés et agressifs ».

Pour le coach, « l’objectif de remporter cette CAN est celui de tout un pays », expliquant que « le but du Maroc est de pouvoir revenir en finale de cette compétition sur les prochaines éditions ».

Eliesse Ben Seghir a exprimé sa joie de disputer la finale de la CAN à domicile, « une finale importante pour le peuple marocain et le Maroc ».

« Nous sommes tous excités de jouer cette finale et rendre heureux nos supporters », a-t-il souligné, exprimant sa fierté de faire partie de cette génération de joueurs marocains qui s’apprête à écrire l’histoire du football marocain.