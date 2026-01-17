CAN 2025 : les propos polémiques de Van Persie après l’élimination de l’Algérie

Robin van Persie, entraîneur du club néerlandais Feyenoord Rotterdam, a exprimé sa grande satisfaction après l’élimination de la sélection algérienne de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

L’ancien international néerlandais s’est dit heureux de la sortie de l’Algérie et, par conséquent, de celle de son joueur Anis Hadj Moussa avec Feyenoord.

Dans une déclaration relayée par le site néerlandais « VP », Van Persie a déclaré : « Je suis content que Hadj Moussa soit éliminé de la Coupe d’Afrique. » Il a ajouté : « Je peux imaginer qu’Hadj Moussa souhaitait aller le plus loin possible avec la sélection algérienne dans ce tournoi. Mais de notre point de vue, nous sommes heureux que cela ne se soit pas produit et nous sommes également satisfaits de son retour prochain au sein de l’équipe. »

Anis Hadj Moussa a pris part à quatre matchs avec la sélection algérienne lors de cette CAN : il est entré en jeu à trois reprises face au Soudan, à la République démocratique du Congo et au Nigeria, et a été titularisé une fois contre la Guinée équatoriale. Il a délivré deux passes décisives au cours de la compétition.