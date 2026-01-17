Akhannouch quitte le RNI : quel impact sur le gouvernement ?

Le gouvernement a démenti toute incidence de la décision de son chef, Aziz Akhannouch, de quitter le mois prochain la présidence du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), sur le fonctionnement de l’Exécutif pour le reste de la législature en cours.

Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et porte-parole officiel du gouvernement, a affirmé jeudi que le soutien au Chef du gouvernement, ainsi qu’à la majorité, demeure intact afin de poursuivre la mise en œuvre des différents engagements et contrats programmatiques.

Dimanche dernier, Aziz Akhannouch avait annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête du RNI, à environ deux mois de la tenue du congrès national du parti, ouvrant ainsi la voie à l’élection d’un successeur lors d’un congrès extraordinaire prévu en février prochain.

Depuis lundi, le Rassemblement national des indépendants a ouvert le dépôt des candidatures pour la direction du parti pour la prochaine étape, un processus qui se poursuivra jusqu’au 28 janvier en cours.

Contrairement aux rumeurs qui circulent, des sources ont confirmé qu’aucune candidature officielle n’a, à ce stade, été déposée, alors que le flou persiste quant aux personnalités appelées à prendre la tête du parti qui dirige actuellement le gouvernement.