Quand Claude Le Roy se moque de Hossam Hassan après Égypte-Sénégal

Le célèbre entraîneur français Claude Le Roy s’est moqué de la prestation de la sélection égyptienne, dirigée par Hossam Hassan, face au Sénégal, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, actuellement organisée au Maroc.

Après la rencontre, Hossam Hassan a tenu des déclarations virulentes, dénonçant un manque d’équité en raison du changement de lieu de résidence et du déplacement vers une nouvelle ville. Il a également critiqué le corps arbitral.

Le sélectionneur égyptien a par ailleurs affirmé que l’Égypte avait remporté sept titres continentaux, tout en accusant certaines parties de remettre en cause ce palmarès. Il a ajouté qu’il était pratiquement impossible pour une autre sélection d’atteindre un tel nombre de sacres.

En réaction à ces propos, Claude Le Roy a ironisé sur la prestation des « Pharaons » en déclarant sur la chaîne Canal+ : « Ce match ressemblait davantage à une confrontation entre un diplômé universitaire et un élève passant l’examen de fin d’école primaire. »