Un arbitre marocain pour la petite finale Egypte-Nigeria

Le Marocain, Jalal Jayed, a été désigné arbitre principal pour le match de classement de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 entre l’Egypte et le Nigeria, samedi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca (17H00), a annoncé, vendredi, la Confédération africaine de football (CAF).

Jayed, expérimenté international, sera assisté par ses compatriotes Zakaria Brinsi et Mostafa Akarkad, tandis que l’Algérien Lahou Benbraham officiera au VAR avec l’aide du Tunisien Haythem Guirat et du Marocain Hamza El Fariq.

Ce choc pour la troisième place opposera les Super Eagles nigérians, vaincus en demi-finale par le Maroc aux tirs au but, aux Pharaons égyptiens, battus 1-0 par le Sénégal.

