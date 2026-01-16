CAF : la CAN 2025 au Maroc affiche une hausse de plus de 90 % des revenus

Par LeSiteinfo avec MAP

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 s’impose désormais comme le plus grand succès commercial de l’histoire du football africain, avec des revenus en hausse de plus de 90%, selon la Confédération africaine de Football (CAF).

La performance économique de la compétition a généré une augmentation de plus de 90 % des revenus de la CAF liés à la CAN 2025, écrit la CAF sur son site officiel, attribuant cette progression à l’élargissement significatif du portefeuille de partenaires commerciaux de la CAF et la croissance de la distribution des droits médias, ainsi qu’à l’ouverture vers de nouveaux marchés, notamment en Extrême-Orient (la Chine et le Japon), tout en consolidant les marchés traditionnels.

D’après la CAF, cette dynamique s’est accompagnée d’une expansion continue du portefeuille de sponsors, dans la mesure où leur nombre est passé de neuf lors la CAN Cameroun 2021 à 17 lors de l’édition 2023 organisée en Côte d’Ivoire.

Pour l’édition 2025 organisée au Maroc, la CAF a poursuivi sur cette lancée en attirant de nouveaux partenaires, portant le total à 23 sponsors. Cette évolution témoigne à la fois de « l’attractivité de la compétition auprès de grandes marques internationales et de la fidélité des partenaires historiques, pour lesquels la CAN représente un excellent retour sur investissement ».

Entre 2021 et 2025, la CAN a enregistré une croissance commerciale sans précédent, portée par une stratégie délibérément orientée par l’analyse des données, repositionnant la compétition comme une propriété footballistique véritablement mondiale, rappelle la CAF, notant qu’à l’issue de l’édition de la Côte d’Ivoire 2023, l’instance footballistique a mené une analyse approfondie afin de mieux comprendre les attentes des audiences à travers le monde, offrant ainsi une feuille de route claire pour le développement commercial futur.

Ces enseignements ont directement nourri les stratégies de sponsoring et de diffusion pour le cycle actuel, avec un ciblage renforcé de régions à fort engagement, notamment la Chine, le Japon, le Brésil ainsi que plusieurs marchés européens clés, fait remarquer la même source.

La base de sponsors de la CAF s’étend désormais sur plusieurs continents, avec des partenaires originaires des États-Unis, de Chine, d’Allemagne, du Japon, du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Royaume-Uni et, pour la première fois, de Turquie. L’Union européenne a également rejoint le portefeuille de sponsors, illustrant l’élargissement de l’attractivité internationale de la compétition.

« L’un des nouveaux piliers majeurs de la stratégie commerciale de la CAF réside dans le lancement de l’eAFCON. Pour la première fois de son histoire, la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations fait son entrée dans l’univers du gaming et de l’eSport, à travers un partenariat avec Konami et son jeu eFootball », fait remarquer la CAF.

La CAF développe actuellement le projet eAFCON, marquant une avancée significative pour l’écosystème eSport africain. À partir des prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations, ces actifs numériques feront pleinement partie de l’inventaire commercial de la CAF.