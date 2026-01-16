Hossam Hassan : « Nous sommes très motivés pour monter sur le podium »

Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, a affirmé, vendredi à Casablanca, que son équipe est « très motivée » pour aller chercher la 3ème place de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 lors du match de classement face au Nigeria.

« Nous allons nous battre demain pour la victoire afin de monter sur le podium et clore la CAN sur une note positive », a indiqué le coach égyptien lors de la conférence de presse précédant le match de classement, prévu samedi (17h00) au Complexe Sportif Mohammed V à Casablanca.

Un résultat positif dans ce match donnera un coup de boost moral à l’équipe en vue des prochaines échéances, notamment la Coupe du monde-2026, a-t-il ajouté.

Selon lui, le match contre le Nigeria sera difficile et très disputé, étant donné que l’adversaire a signé un très bon parcours lors de cette CAN et dispose de joueurs de qualités, capables de faire la différence.

Le coach égyptien a, par ailleurs, fait savoir que mis à part Mohamed Hamdi, blessé, son groupe sera au complet pour disputer cette rencontre.

Faisant le bilan de la participation de l’Égypte à cette CAN, Hossam Hassan s’est dit satisfait du niveau de son équipe tout au long de la compétition malgré des hauts et des bas dans certains matchs.

« Le plus important désormais est de capitaliser sur les acquis de cette CAN et rectifier les erreurs en prévision des prochaines compétitions », a-t-il souligné.

De son côté, le joueur égyptien Mahmoud Hassan « Trezeguet », a assuré que les joueurs vont se battre pour décrocher le bronze aux dépens du Nigeria, notant que tout le groupe est uni et solidaire depuis le début de la CAN.

« Le Nigeria dispose d’une bonne équipe avec de grands joueurs mais nous sommes parfaitement concentrés pour l’emporter et terminer la CAN avec un résultat positif », a-t-il ajouté.