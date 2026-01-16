CAN 2025 : la Fédération égyptienne félicite le Maroc pour la qualité de l’organisation

La Fédération égyptienne de football a adressé un message à la Fédération Royale Marocaine de Football, saluant la réussite de l’organisation de l’actuelle édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et félicitant le Maroc pour sa qualification en finale.

Dans sa correspondance, la Fédération égyptienne a souligné le succès remarquable du Maroc dans l’organisation de la CAN 2025, estimant que cette édition a renforcé le rayonnement et la compétitivité du football africain à l’échelle mondiale.

La Fédération égyptienne a également félicité la Fédération Royale Marocaine de Football, ainsi que le Maroc dans son ensemble, pour la qualification en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, affirmant que l’équipe nationale a fait preuve d’une grande solidité et d’une réelle capacité à se battre pour le titre.

Enfin, la Fédération égyptienne a conclu son message en exprimant son souhait et sa confiance quant à la poursuite de la coopération entre les deux pays, mettant en avant l’esprit fraternel qui unit les deux peuples.