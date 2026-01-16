CAN 2025 : quelles sont les forces du Maroc ?

Si le Maroc brille lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025, son parcours doit beaucoup à une défense impériale, véritable socle des performances des Lions de l’Atlas. En six rencontres disputées, la sélection nationale n’a concédé qu’un seul but sur un pénalty contre le Mali, un chiffre éloquent qui illustre la solidité et la discipline d’un bloc défensif parfaitement huilé.

Alignée autour de Nayef Aguerd, Adam Massina, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, cette ligne arrière incarne l’équilibre et la maîtrise. Plus qu’une simple addition de talents, elle fonctionne comme un ensemble cohérent, complémentaire et solidaire, capable de résister aux assauts des meilleures attaques du continent comme le Nigeria qui a inscrit 14 buts depuis le début de la compétition.

Dans l’axe, Nayef Aguerd joue le rôle de patron. Calme, précis dans ses interventions et dominateur dans le jeu aérien, le défenseur central a été le véritable chef d’orchestre de l’arrière-garde marocaine. À ses côtés, Adam Massina apporte rigueur, engagement et sens de l’anticipation, formant une charnière centrale difficile à contourner et rarement prise en défaut.

Sur les côtés, le Maroc a pu compter sur deux latéraux de très haut niveau. A droite, Achraf Hakimi confirme son statut de cadre incontournable. S’il continue d’apporter offensivement par ses montées et ses projections, il s’illustre surtout par sa discipline défensive et son repli constant, assurant un équilibre précieux à l’équipe. A gauche, Noussair Mazraoui livre un tournoi d’une grande maturité, alternant justesse défensive et intelligence dans l’utilisation du ballon.

Au-delà des individualités, c’est surtout la coordination du bloc défensif qui a marqué les observateurs. Alignement, couverture, pressing et gestion de la profondeur ont été maîtrisés avec une rare constance. Cette organisation a permis au Maroc de contrôler le tempo des matchs et d’aborder chaque rencontre avec une sérénité défensive remarquable.

Ce seul but encaissé en six matchs n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail collectif, d’une discipline tactique rigoureuse et d’une concentration de chaque instant. La défense marocaine a ainsi envoyé un message clair au continent : le Maroc ne se contente plus de bien jouer, il sait aussi verrouiller et gagner.

A la CAN 2025, la charnière marocaine et ses couloirs ont été la base sur laquelle les Lions de l’Atlas ont bâti leurs ambitions, confirmant que les grandes équipes commencent toujours par une défense solide.