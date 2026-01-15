Maroc–Nigeria : El Aynaoui, Diaz, Bounou et Regragui savourent la qualification pour la finale (VIDEO)

Au terme d’une demi-finale intense face au Nigeria, les protagonistes marocains ont exprimé leur fierté et leur satisfaction après la qualification pour la finale de la CAN.

El Aynaoui a mis en avant l’état d’esprit du groupe, soulignant la solidarité et la combativité affichées tout au long des 120 minutes. Pour lui, cette qualification est le fruit d’un travail collectif et d’un mental fort, porté par un public exceptionnel.

De son côté, Brahim Diaz a dédié cette qualification aux supporters marocains, véritables moteurs de la sélection. Héros de la séance de tirs aux buts, Yassine Bounou s’est montré humble, rappelant que la réussite aux tirs au but est avant tout collective. Le gardien des Lions de l’Atlas a salué le soutien du staff et la confiance du sélectionneur, estimant que le groupe mérite pleinement cette place en finale.

Enfin, Walid Regragui a mis en avant la force mentale de ses joueurs et l’expérience acquise au fil du tournoi. Le sélectionneur national a également tenu à remercier le public marocain, heureux de voir le Maroc disputer une finale de Coupe d’Afrique des Nations après 22 ans d’attente.