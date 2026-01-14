CAN 2025 : le Maroc et le Nigeria se neutralisent à la pause (0-0)

La première mi-temps de la demi-finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Nigeria s’est achevée sur un score nul et vierge (0-0).

Les deux sélections se sont livrées un duel intense et très disputé, marqué par un engagement physique élevé et une bataille tactique au milieu de terrain.

Les Lions de l’Atlas ont tenté d’imposer leur rythme grâce à une bonne circulation du ballon et quelques incursions offensives, sans toutefois parvenir à faire la différence. De son côté, le Nigeria s’est montré solide défensivement et dangereux sur certaines transitions rapides.

Malgré plusieurs situations de part et d’autre, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver la faille avant la pause.