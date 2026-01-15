Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria : « le Maroc mérite amplement cette victoire »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a affirmé que la sélection marocaine, qualifiée mercredi pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, mérite amplement sa victoire contre les Super Eagles (4-2 aux tirs au but, 0-0 après prolongations).

« C’est dur de perdre sur les tirs au but. Nous devons accepter cette défaite et continuer de travailler », a-t-il dit lors de la conférence de presse qui a suivi cette demi-finale, disputée au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. « Nous avions un bon état d’esprit. Nous savions que le match ne sera pas facile », a-t-il noté, relevant que « la rencontre a été un vrai combat ».

« Nous avons manqué certaines opportunités et avons perdu énormément de balles. Nous étions fatigués », a-t-il reconnu. Après avoir noté que les joueurs marocains ont imposé une forte pression sur la formation nigériane, Chelle a souligné que son équipe s’est bien entraînée pour les tirs au but et que les joueurs choisis pour les tirer étaient les mieux placés.

« Je suis déçu du résultat de ce match mais fier de mes joueurs. Nous devons rester focalisés sur notre match de classement face à l’Egypte », a-t-il poursuivi. Le sélectionneur du Nigeria a tenu, à ce propos, à féliciter le Maroc pour « l’organisation exceptionnelle » de cette CAN-2025.

Revenant sur les performances des entraîneurs africains lors de cette CAN, Chelle s’est dit fier des coachs du continent qualifiés pour les demi-finales. « Je suis très content pour Walid. C’est bénéfique pour l’Afrique. C’est une belle Coupe d’Afrique », a-t-il conclu.