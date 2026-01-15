Météo Maroc: pluies, chutes de neige et temps froid ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 16 janvier 2026 :

– Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Pluies ou averses localement orageuses sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, la Méditerranée, le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies faibles sur l’Oriental, le Souss et le Nord des provinces du Sud.

– Chutes de neiges sur le Rif et le Haut et Moyen Atlas à partir de 1.300m et sur les Haut plateaux à partir de 1.600m.

– Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud, la Méditerranée et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et l’Oriental, de 11/16°C près des côtes et de 08/11°C ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est, l’Oriental et le Sud, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya et sur le reste du littoral, devenant peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune.

S.L.