CAN 2025: les Lions encensés par la presse française

Par LeSiteinfo avec MAP

La presse française de ce jeudi exalte à l’unisson l’exploit historique et bien mérité des Lions de l’Atlas après leur qualification en finale de la CAN, soulignant que la compétition récompense une génération de joueurs forgée dans la rigueur, l’expérience et le rêve collectif.

« Le Maroc qualifié pour la finale de la CAN : l’Age d’or du foot marocain », titre Eurosport qui encense la performance de la sélection marocaine, « une génération qui a décidément un truc en plus ». « Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde, une première pour un pays africain, la sélection marocaine n’était pas un one shot », souligne le média, notant que les Lions de l’Atlas, boostés par des moyens immenses et une ambition gigantesque, « n’ont plus de limite ».

Pour le journal sportif « Foot Mercato », le Maroc a été logiquement récompensé au bout de suspense contre les Super Eagles lors de la séance fatidique de tirs au but. Les hommes de Walid Regragui ont réussi à étouffer l’équipe du Nigéria qui n’attaquait que timidement dans ce match, relève-t-il.

Son confrère « L’Equipe » revient sur l’arrêt de funambule du gardien de but marocain Yassine Bounou, décisif dans la qualification des Lions de l’Atlas aux tirs au but.

« Quel geste de folie de Bounou a-t-il encore inventé pour repousser le tir au but de Bruno Onyemaechi ! », lance l’auteur de l’article, notant que « le vif du portier marocain a parfaitement anticipé l’action ».

« Le rêve des Marocains d’atteindre la finale de leur CAN vit toujours », écrit le journal sportif qui met en avant la rigueur et la solidité qui ont caractérisé la prestation de la sélection nationale face à des Nigérians bien organisés.

Pour « Le Figaro », le Maroc poursuit son rêve de s’offrir une finale à domicile face au Sénégal, après sa victoire aux tirs au but contre le Nigeria en demi-finale.

Les Lions de l’Atlas ont été portés par un grand Brahim Diaz étincelant dès le début de la rencontre, contribuant à asseoir la domination marocaine et obligeant les joueurs nigérians à commettre des fautes successives.

Sous le titre « le Maroc arrache sa finale contre le Nigeria », France24 qui relève la solide performance des Lions de l’Atlas ont finalement réussi à venir à bout des Super Eagles lors d’un match serré.

« Le 12e homme qu’est le public a placé le Nigeria sous pression d’entrée. Déjà extraordinaire lors du quart de finale contre le Cameroun, il a encore gagné quelques décibels pour ce match du dernier carré », indique le média, ajoutant que les supporters se sont libérés au fur et à mesure que les Lions de l’Atlas ont avancé dans leur compétition.

« La grande finale à domicile aura bien lieu », titre « Radio France Internationale » qui souligne que le rêve est désormais à portée de main des Marocains.

« Le Royaume entier ne visait qu’une chose : soulever la Coupe d’Afrique des nations à la maison, le 18 janvier. Ces deux dernières années étaient dédiées à cet objectif », renchérit RFI, relevant que pour gagner le droit de défier le Sénégal en finale, les Lions devaient franchir un dernier obstacle nommé Nigeria et arracher un billet tant espéré pour la finale.

S.L.