CAN féminine 2026 : le Maroc dans le groupe A aux côtés de l’Algérie, du Sénégal et du Kenya

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a été placé dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des nations féminine, prévue du 17 mars au 3 avril prochains au Maroc, aux côtés de l’Algérie, du Sénégal et du Kenya, à l’issue du tirage au sort, effectué jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les 16 équipes, contre 12 auparavant, qui prennent part à cette compétition continentale sont réparties en quatre groupes de quatre équipes.

À l’issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Les demi-finalistes du tournoi se qualifieront directement à la Coupe du monde féminine de la FIFA Brésil-2027, tandis que les perdants des demi-finales s’affronteront pour obtenir la qualification par le biais de barrages intercontinentaux.

Ci-après la composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Algérie, Sénégal, Kenya

Groupe B : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie

Groupe C : Nigeria, Zambie, Egypte, Malawi

Groupe D : Ghana, Cameroun, Mali, Cape Vert