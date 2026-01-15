Mondial 2026: 500 millions de demandes de billets

Plus de 500 millions de demandes de billets ont été enregistrées lors de la phase de vente par tirage de sélection aléatoire pour la Coupe du monde 2026, a annoncé la FIFA, illustrant un engouement inédit pour cette première édition du Mondial à 48 équipes.

Ouverte du 11 décembre 2025 au 13 janvier 2026, cette fenêtre de 33 jours a vu affluer en moyenne 15 millions de demandes quotidiennes émanant de supporters issus des 211 associations membres de la FIFA, un record historique dans le sport, selon l’instance sportive mondiale dans un communiqué.

Si la majorité des commandes proviennent des trois pays hôtes – le Canada, les États-Unis et le Mexique -, l’Allemagne, l’Angleterre, le Brésil, l’Espagne, le Portugal, l’Argentine et la Colombie figurent également parmi les nations les plus demandeuses.

Selon le communiqué, le match le plus convoité est la rencontre Colombie-Portugal prévue le 27 juin à Miami, devant Mexique-Corée du Sud à Guadalajara, la finale du 19 juillet à New York-New Jersey, le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud à Mexico et un seizième de finale à Toronto.

« Avec un demi-milliard de demandes en un peu plus d’un mois, les supporters ont envoyé un message fort », a salué le président de la FIFA, Gianni Infantino, tout en reconnaissant l’impossibilité d’accueillir tous les fans dans les stades et en promettant des alternatives physiques et numériques.

Avant attribution, la FIFA procédera à la vérification des demandes, les billets étant ensuite alloués par sélection aléatoire lorsque l’offre est dépassée. Les demandeurs seront informés par courriel du résultat à partir du 5 février, les paiements étant débités automatiquement en cas d’attribution totale ou partielle.

Les supporters non retenus pourront tenter leur chance lors des prochaines phases de vente, notamment la vente de dernière minute au principe du « premier arrivé, premier servi ». La FIFA rappelle que FIFA.com/tickets est le seul canal officiel pour l’achat de billets, qu’une plateforme de revente encadrée est disponible et que la possession d’un billet ne garantit pas l’entrée dans les pays hôtes, les démarches de visa devant être anticipées.