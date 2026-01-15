Walid Regragui : « Nous avons le meilleur gardien du monde »

Walid Regragui, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a salué la prestation du gardien Yassine Bounou lors de la séance des tirs au but face au Nigeria, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans des déclarations faites après la rencontre, Regragui a affirmé : « Lors des tirs au but, nous avons le meilleur gardien du monde. À partir du moment où vous disposez du meilleur gardien du monde, vous savez que si le match se joue aux tirs au but, vous avez des chances. Nous n’en étions pas loin. »

Il a ajouté : « Nous devons maintenant récupérer physiquement. Nous avons disputé 120 minutes et j’espère que cela ne nous pénalisera pas en finale. Nous allons bien récupérer notre énergie. Quoi qu’il en soit, je suis très heureux pour le public marocain. Il assiste à une finale à nouveau après 22 ans. Il le mérite vraiment. »

Pour rappel, le Maroc affrontera le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, tandis que le Nigeria croisera l’Égypte lors du match de classement pour la troisième place.