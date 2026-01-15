Des supporters marocains s’excusent auprès de Walid Regragui (VIDEO)

Plusieurs supporters marocains ont tenu à présenter leurs excuses à Walid Regragui, vivement critiqué après le match nul face au Mali (1-1), lors de la 2ᵉ journée de la phase de groupes de la CAN 2025.

Au micro de Le Site info, ils ont souligné que le travail accompli par le sélectionneur national et son staff a permis à l’équipe nationale de s’imposer parmi les grandes nations du football mondial, les remerciant au passage après la brillante qualification en finale de la CAN 2025.

Les supporters ont également encensé Yassine Bounou, auteur de deux arrêts décisifs lors de la séance de tirs au but face au Nigeria. « Bounou, que Dieu te préserve », ont lancé de nombreux fans.

Par ailleurs, ils ont appelé les Lions de l’Atlas à se donner à fond pour décrocher la deuxième Coupe d’Afrique de l’histoire du Maroc. « Cette génération mérite d’être sacrée championne d’Afrique. Cela fait 50 ans que nous attendons cette deuxième étoile », a confié un supporter.

À noter que le Maroc affrontera le Sénégal, dimanche prochain, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

H.M.