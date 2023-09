Mercato estival : LaLiga dépense 432 millions d’euros pour 157 recrutements

Au terme de la fenêtre de transfert estivale de la saison 2023-24, La Liga a dépensé 432 millions d’euros pour 157 recrutements, toujours à des niveaux pandémiques et plus ou moins identiques à ceux d’il y a dix ans.

Comme les années précédentes, le dernier jour du mercato s’est déroulé à un rythme effréné, notamment lorsque le Barça a officialisé, à la dernière minute, l’arrivée de João Félix et João Cancelo dans l’effectif de Xavi, après les départs d’Ansu Fati (à Brighton) et d’Eric García (à Gérone).

La Liga est la sixième au classement mondial en matière de dépenses, loin derrière la Premier League, qui a une nouvelle fois battu le record : 2.737 millions d’euros.

En Espagne, c’est le Real Madrid qui a déboursé le plus d’argent pour ses nouvelles recrues. Les Blancos ont mis 129,5 millions sur la table, dont 103 millions pour l’arrivée de Bellingham. La surprise du marché a été Almeria, qui a dépensé 52 millions d’euros.

Des sources de LaLiga, citées par le quotidien El Pais, expliquent que cette situation est principalement due à deux facteurs. « La grande majorité des clubs se trouvent à un moment différent de celui d’avant la pandémie en ce qui concerne les investissements. Ils donnent la priorité à l’investissement dans des actifs associés au long terme, à la rénovation des stades et des cités sportives ».

« De plus, nous avons un contrôle économique dans lequel la viabilité financière est une priorité. Les clubs se sont imposés des règles sous le pilier fondamental d’investir et de dépenser ce qu’ils sont capables de générer pour eux-mêmes », a précisé la même source, qui accuse les compétitions telles que la Premier League de « fausser le marché et de mettre en péril la survie à long terme des clubs ».