Nouvelles classes, nouveaux établissements.. ce qu’il faut savoir sur la rentrée du réseau français au Maroc

Le mercredi 2 septembre, près de 50 000 élèves reprendront le chemin de l’école, du collège et du lycée au sein du réseau de l’enseignement français au Maroc.

Cette rentrée est placée sous le signe de l’ouverture, de la modernisation, et de l’excellence. A travers le Royaume, de Laayoune à Tanger, de Casablanca à Oujda, les établissements du réseau français, qu’ils soient en gestion directe de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), relevant de l’OSUI (Office scolaire et universitaire international) ou partenaires, ouvriront leurs portes avec une ambition commune.

Leurs équipes ont chevillé au corps l’envie d’innover tout en préservant ce qui fait le succès de ce réseau unique au monde : l’excellence de l’enseignement et l’attention portée à chaque enfant. Afin de répondre aux demandes des familles, de nouvelles classes ouvriront, notamment à Tanger et Marrakech, qui accueillera 250 nouveaux élèves au lycée Victor Hugo.

Une nouvelle école ouvrira également à Tanger, devenant la 45ème de ce grand réseau au Maroc. En avril, de nouveaux locaux ont été inaugurés pour le Lycée Paul Pascon de Laayoune. Les chantiers existants se poursuivront et de nouveaux seront lancés, notamment à Casablanca et Rabat, pour continuer à accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Enfin, les enseignants retrouveront leurs classes avec la fierté des excellents résultats du baccalauréat de 2026 : 98 % de réussite, dont 80,7 % avec une mention. A cette occasion, l’Ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, se rendra vendredi 4 septembre au collège Saint-Exupéry, sur le site de Diour Jaama, pour retrouver les familles et les équipes qu’il a accompagnées, avec l’AEFE, dès son arrivée dans le projet de reconstruction du nouveau collège.

Il rejoindra ensuite le Lycée Regnault à Tanger, le plus ancien lycée français au Maroc. Par ailleurs, la Conseillère de coopération et d’action culturelle, Chloé Goupille, et son adjointe, Guylène Esnault, ainsi que le Consul général de France à Casablanca, Aymeric Chuzeville, se rendront mercredi 2 septembre dans quatre établissements à Casablanca pour aller à la rencontre des élèves, des familles et des équipes éducatives.

Tout comme les Consuls généraux français à Agadir, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger, qui participeront aussi à la rentrée des classes dans leur circonscription. L’Ambassadeur de France a partagé à cette occasion ses vœux de rentrée : « A tous les élèves, je souhaite une excellente rentrée, placée sous le signe de la curiosité, de l’ambition et de la confiance en l’avenir ».