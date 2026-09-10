Météo Maroc: temps assez chaud et fortes pluies ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 11 septembre 2026 :

– Temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieurs, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’extrême sud.

– Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Ondées et orages sur le Sud de l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée et sur les côtes et les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, les côtes centres et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 08/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 21/28°C sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 16/21°C ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines Nord et centre, la Méditerranée et l’Oriental, et en baisse sur le Sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

S.L.