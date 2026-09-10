Lekjaa: « Benslimane va certainement accueillir la finale du Mondial 2030 » (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a affirmé que le stade Hassan II, situé dans la province de Benslimane, accueillera, si Dieu le veut, la finale de la Coupe du monde 2030. Il a également exprimé l’espoir de voir l’équipe nationale marocaine atteindre cette étape décisive de la compétition.

Lors d’une rencontre organisée à Bouznika, Lekjaa a indiqué que le choix de ce site constitue un honneur pour la région et traduit la Haute sollicitude royale dont bénéficie le projet sous l’impulsion du roi Mohammed VI.

Le responsable du PAM a également évoqué les informations publiées par le quotidien espagnol « Marca » au sujet des stades qui accueilleront les différentes rencontres du Mondial, réaffirmant à cette occasion que Benslimane sera bien le théâtre de la finale.

Revenant sur son parcours dans le football et sur ses motivations patriotiques, Fouzi Lekjaa a insisté sur son attachement et sa fidélité à la patrie. Il a notamment évoqué la déception née de l’élimination face à la France en demi-finale de la Coupe du monde 2022, rappelant l’immense ambition qui animait alors les Marocains de voir leur sélection atteindre la finale.

Lekjaa a par ailleurs souligné que l’organisation de cette compétition mondiale constitue une affaire qui concerne l’ensemble des Marocains. Il a ainsi appelé chacun à s’impliquer de manière responsable afin de garantir la réussite de l’événement et d’en tirer les retombées en matière de développement, tout en permettant aux supporters de profiter pleinement des festivités liées au tournoi.

Le dirigeant a également abordé plusieurs problématiques locales dans la province de Benslimane, notamment les questions liées au logement et au relogement. Il a assuré être pleinement conscient des défis auxquels sont confrontées les populations, affirmant sa volonté d’étudier ces dossiers et d’en assurer directement le suivi avant les échéances électorales, sans les conditionner au vote.

Concernant Mansouria et les zones avoisinantes, Fouzi Lekjaa a insisté sur la nécessité de garantir de meilleures conditions de logement à toute famille appelée à déménager, ainsi que de préserver sa stabilité.

