Bouaddi, Saibari, Zabiri…un mercato estival 2026 historique en Europe

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mercato estival 2026 restera comme un tournant pour le football marocain. Bien plus qu’une succession de transferts, les mouvements enregistrés cet été témoignent d’un changement de statut des joueurs marocains sur le marché européen.

Des clubs parmi les plus prestigieux du continent leur accordent désormais une place de choix, tandis que plusieurs jeunes talents s’installent dans des championnats de premier plan.

De Manchester à Munich, de Hambourg à Santander, les trajectoires sont différentes, mais racontent une même histoire : celle d’une génération marocaine qui ne se contente plus de frapper à la porte des grands clubs européens, mais commence à y être considérée comme une valeur sûre.

Le symbole le plus spectaculaire porte le nom d’Ayyoub Bouaddi. À seulement 18 ans, le milieu de terrain a quitté Lille pour rejoindre Manchester City, avec lequel il s’est engagé jusqu’en 2031. Le montant annoncé de 100 millions d’euros, hors éventuels bonus selon les sources, fait de cette opération l’un des transferts les plus marquants de l’été et la plus grosse vente de l’histoire de Lille.

Mais au-delà du montant, c’est le profil du joueur qui interpelle. Bouaddi n’arrive pas à Manchester comme un simple pari sur l’avenir.

Malgré son jeune âge, il comptait déjà 96 apparitions avec Lille et avait acquis une solide expérience en Ligue 1 et en compétitions européennes.

Son arrivée à Manchester City, où il est appelé à jouer un rôle important dans la reconstruction du milieu de terrain, constitue ainsi un changement d’échelle. Sa capacité à évoluer sous pression, sa maturité tactique et sa discipline ont déjà suscité des comparaisons avec Rodri, dont il est appelé à contribuer à assurer la succession.

À Munich, Ismaël Saibari n’a pas tardé, lui non plus, à donner un aperçu de ses qualités. Officialisé début juillet, son transfert du PSV Eindhoven au Bayern Munich s’accompagne d’un contrat jusqu’en 2031.

Le club bavarois a misé sur un joueur de 25 ans qui sort d’une saison exceptionnelle, couronnée par le titre de meilleur joueur de l’Eredivisie.

En six saisons aux Pays-Bas, Saibari a inscrit 42 buts et délivré 29 passes décisives avec le PSV, remportant notamment trois titres consécutifs de champion des Pays-Bas. Lors de sa dernière saison, il a marqué 15 buts et délivré huit passes décisives en championnat.

Et surtout, le Marocain a immédiatement marqué les esprits en Bundesliga. Entré en jeu lors de la première journée face à Stuttgart, il a délivré deux passes décisives en une trentaine de minutes, contribuant au large succès du Bayern (5-1).

Une entrée en matière qui illustre parfaitement son profil : mobilité, puissance, capacité à jouer entre les lignes et faculté à accélérer le jeu.

Imran Louza, lui, apporte une autre dimension : celle de l’expérience. À 27 ans, le milieu marocain a quitté Watford pour rejoindre le Panathinaïkos, où il s’est engagé jusqu’en 2029.

En quatre saisons avec le club anglais, il a disputé 141 rencontres, inscrit 15 buts et délivré 22 passes décisives.

Louza arrive en Grèce avec l’ambition de franchir un nouveau cap dans sa carrière et d’apporter son expérience à une équipe engagée sur la scène européenne. Son parcours, passé notamment par Nantes, Watford et Lorient, lui confère une maturité différente de celle des jeunes pousses marocaines qui ont animé le mercato.

Même dynamique pour Zakaria El Ouahdi, qui a franchi un nouveau palier en rejoignant le Hamburger SV en provenance de Genk. Le latéral droit de 24 ans s’est engagé avec le club allemand après trois saisons en Belgique, où il s’était imposé comme l’un des joueurs importants de l’équipe. Lors de la saison 2025-2026, il avait notamment inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives en championnat.

Le profil recherché par le HSV est clair : un latéral offensif, dynamique, capable de multiplier les courses et d’apporter dans le dernier tiers. Une description qui correspond parfaitement aux qualités développées par l’international marocain à Genk.

Pour Adam Aznou, le retour en Espagne, sous la forme d’un prêt à Málaga, répond à une autre logique : celle du temps de jeu et de la progression. Le latéral gauche de 20 ans arrive en provenance d’Everton après avoir connu le Bayern Munich et le Real Valladolid. Avec Valladolid, il avait disputé 13 rencontres de Liga lors de son précédent prêt.

À Málaga, l’objectif sera désormais clair : accumuler les minutes, gagner en régularité et transformer un potentiel reconnu depuis plusieurs années en véritable statut de titulaire.

Et puis il y a Yassir Zabiri. L’attaquant marocain a offert l’une des images les plus fortes de ce début de saison espagnol. Pour sa première titularisation avec le Racing Santander, il a signé un triplé en seulement 21 minutes face à Elche, permettant à son équipe de s’imposer 3-2 et de décrocher sa première victoire de la saison.

Trois buts, trois situations différentes et surtout une capacité à peser immédiatement sur une rencontre. Le prêt devait lui offrir du temps de jeu et une expérience supplémentaire en Espagne ; Zabiri commence par offrir des points précieux à son équipe.

Le transfert de l’international marocain Souffian El Karouani au Benfica constitue une nouvelle étape majeure dans la carrière du joueur, appelé à évoluer désormais au sein d’un club de référence du football européen. Cette arrivée témoigne de la qualité du vivier national et de la capacité des joueurs marocains à franchir les plus hauts paliers du football européen.

De Manchester à Munich, de la Bundesliga à la Liga, le fil conducteur est désormais évident.

Bouaddi représente le transfert XXL et l’investissement sur l’avenir. Saibari, le passage réussi vers l’un des plus grands clubs européens et une adaptation express. Zabiri, l’explosion immédiate. El Ouahdi et Aznou, deux paris sur la progression. Louza, l’expérience et la maturité.

Ce mercato estival raconte donc bien plus qu’une série de changements de clubs. Il confirme l’élargissement de la présence marocaine au plus haut niveau du football européen et surtout l’évolution du regard porté sur ses joueurs.

Le Maroc ne fournit plus seulement des talents aux grands championnats. Il commence à y envoyer des joueurs attendus, convoités et capables de s’imposer immédiatement.

Et c’est peut-être là, finalement, le véritable enseignement de cet été 2026.