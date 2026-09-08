Adel Taarabt annonce la fin de sa carrière (PHOTO)

Adel Taarabt a annoncé sa retraite, mettant ainsi un terme à une longue carrière. Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur est revenu sur les moments marquants de son parcours et a remercié toutes les personnes qui l’ont accompagné.

« Je savais que ce jour finirait par arriver et le moment est désormais venu de refermer ce chapitre. Pendant de longues années, le football a occupé une place immense dans ma vie », a écrit Taarabt.

« Il m’a offert des souvenirs extraordinaires, m’a permis de rencontrer des personnes formidables et de vivre des moments que je n’oublierai jamais », a-t-il ajouté.

L’ancien Lion de l’Atlas a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à son parcours : « Je souhaite simplement dire merci à tous les clubs pour lesquels j’ai joué, à chaque entraîneur, chaque coéquipier, chaque membre du staff et, bien sûr, à tous les supporters qui m’ont témoigné leur amour et leur soutien tout au long de ma carrière. »

« À tous les clubs que j’ai eu l’honneur de représenter, de Lens à Sharjah, merci d’avoir fait partie de mon histoire. Représenter le Maroc occupera toujours une place particulière dans mon cœur », a-t-il poursuivi.

Et de conclure : « Il y a eu de beaux moments, des périodes difficiles, des erreurs, des soirées mémorables… Mais c’était mon parcours et je n’y changerais rien. Alhamdoulillah pour tout. »

H.M.