Météo au Maroc: risque de pluies ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 09 septembre 2026 :

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Saiss, la vallée de Moulouya et assez chaud à chaud sur le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques.

– Averses orageuses avec risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas et l’Oriental.

– Ondées et orages sur le Sud-est.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres et les provinces sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centres et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 22/25°C ailleurs.

– Température en baisse générale.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.