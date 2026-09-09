Maroc : canicule et averses orageuses au programme mercredi dans ces villes
Un temps chaud et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sont attendues mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, un temps chaud avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C concernera mercredi les provinces de Tata, Es-Semara, Laâyoune, Assa-Zag, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, indique la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
Des températures comprises entre 38 et 42 °C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Guelmim, Taroudant, Tan-Tan et Tarfaya, ajoute la DGM.
Par ailleurs, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages (25 à 35 mm) sont prévues, mercredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces d’Ifrane, Ouarzazate, Azilal, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Boulemane, Midelt et Khénifra, conclut la même source.