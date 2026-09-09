Maroc : canicule et averses orageuses au programme mercredi dans ces villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Un temps chaud et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sont attendues mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, un temps chaud avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C concernera mercredi les provinces de Tata, Es-Semara, Laâyoune, Assa-Zag, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, indique la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Des températures comprises entre 38 et 42 °C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Guelmim, Taroudant, Tan-Tan et Tarfaya, ajoute la DGM.

Par ailleurs, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages (25 à 35 mm) sont prévues, mercredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces d’Ifrane, Ouarzazate, Azilal, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Boulemane, Midelt et Khénifra, conclut la même source.