Ligue 1 : le PSG s’incline à domicile face à l’AS Monaco (1-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain s’est incliné à domicile face à Monaco (1-2), vendredi soir au Parc des Princes, lors de la 3e journée de Ligue 1, concédant sa première défaite de la saison après deux matches nuls.

Les Parisiens ont été pourtant les premiers à ouvrir la marque grâce à leur capitaine brésilien Marquinhos à la 31e minute. Flavio Nazinho a égalisé après la pause (58è), avant que Stanis Idumbo ne donne la victoire aux Monégasques (72e).

Après deux matches nuls, le PSG, quintuple champion de France en titre, a donc essuyé sa première défaite de la saison et reste sans victoire après trois journées. Les hommes de Luis Enrique avaient commencé le championnat par un nul à Rennes (2-2), puis concédé un nouveau nul à Lille (2-2).

Cette rencontre constituait le premier match de la saison du PSG au Parc des Princes en championnat. La première journée avait été disputée à Rennes, dans le cadre d’une inversion de la rencontre, à cause de l’état de la pelouse de l’enceinte parisienne.

Pour Monaco, ce succès est le troisième de suite en autant de journées, après ses victoires au Havre (1-0) puis à domicile face à l’Olympique Marseille (2-0). Le club de la Principauté s’est ainsi hissé seul en tête du classement avec neuf points.

La troisième journée avait débuté jeudi par la victoire de Lille à Toulouse (1-0) et Lyon s’est également imposé, face à Auxerre (3-1) avant la victoire de Monaco à Paris.

Jeudi

FC Toulouse – LOSC Lille 0 – 1 — Vendredi

Olympique Lyon – Auxerre 3 – 1

Paris SG – AS Monaco 1 – 2 — Samedi

17h15 : RC Lens – FC Lorient

20h45 : Le Havre – Brest

20h45 : OGC Nice – Le Mans — Dimanche

15h00 : Troyes – Strasbourg

17h15 : Angers – Rennes

20h45 : O. Marseille – Paris FC