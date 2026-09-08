Météo Maroc : Vague de chaleur et averses orageuses mardi et mercredi dans ces villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 46 °C concernera, mardi et mercredi, les provinces de Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Des températures comprises entre 38 et 42 °C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Guelmim, Laâyoune, Taroudant, Tan-Tan et Tarfaya, ajoute la DGM.

La même vague de chaleur (38-42 °C) est prévue mardi dans les provinces de Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Chichaoua, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khémisset, Fquih Ben Salah, Safi, Settat, Inezgane-Ait Melloul, Benslimane, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Berrechid, Youssoufia, Essaouira, El Jadida et Sidi Bennour.

Par ailleurs, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages (30 à 40 mm) seront enregistrées, mardi de 13H00 à 23H00, dans les provinces d’Al Haouz, Tinghir, Taroudant, Ouarzazate, Boulemane, Midelt, Béni Mellal, Azilal, Figuig, Guercif, Khénifra et Ifrane.