Météo Maroc: le temps qu’il fera ce mardi 8 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 08 septembre 2026 :

– Temps assez chaud à chaud les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée et les côtes atlantiques.

– Averses orageuses sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.

– Ondées et orages sur les versants est de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud-Est, l’Atlas, le Sud de l’Oriental et les provinces sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centre et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 21/26°C ailleurs.

– Température en baisse sur les plaines intérieures, l’intérieur du Souss, et les côtes sud, et peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.