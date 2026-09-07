Météo Maroc: le temps qu’il fera ce mardi 8 septembre
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 08 septembre 2026 :
– Temps assez chaud à chaud les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la méditerranée et les côtes atlantiques.
– Averses orageuses sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.
– Ondées et orages sur les versants est de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et le Rif.
– Rafales de vent assez fortes par endroits sur le Sud-Est, l’Atlas, le Sud de l’Oriental et les provinces sud avec chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif, les côtes centre et sud, l’Ouest de la rive méditerranéenne et l’Oriental, de 26/33°C sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est, le Nord et l’intérieur des provinces sahariennes et de 21/26°C ailleurs.
– Température en baisse sur les plaines intérieures, l’intérieur du Souss, et les côtes sud, et peu variable ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
S.L.