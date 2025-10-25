Ligue 1: A 38 ans, Youssef El-Arabi inscrit le but le plus rapide de la saison

Par LeSiteinfo avec MAP

A 38 ans, l’attaquant marocain de FC Nantes Youssef El-Arabi a inscrit le but le plus rapide de la saison en Ligue 1 après une minute et trente-trois secondes contre le Paris FC, vendredi soir en ouverture de la 9e journée.

Titulaire pour la première fois cette saison, l’avant-centre a permis à Nantes d’ouvrir le score sur la pelouse du club parisien, un match remporté par les Canaris (2-1).

D’entrée de jeu, El Arabi bien servi en profondeur a marqué un but sensationnel d’une frappe sèche et précise depuis l’extérieur de la surface.

« Marquer rapidement m’a donné de la confiance ainsi qu’aux coéquipiers. Tout le monde s’est battu avec solidarité pour s’assurer trois points bien mérités », a déclaré l’international marocain (47 sélections) cité par L’Equipe.

Le joueur arrivé librement cet été de l’Apoel Nicosie a pour la première fois bénéficié de 70 minutes qu’il a su mettre à profit, souligne le journal sportif, relevant que « les jambes sont moins rapides mais l’intelligence de jeu perceptible ».

El-Arabi, auteur de deux buts en 120 minutes de jeu, sera appelé à reproduire une prestation aussi percutante lors de la rencontre prévue mercredi contre l’AS Monaco.

« À mon âge, je ne triche pas. Le plus important, c’est que je prenne du plaisir et que je donne le maximum », a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse.

Formé au Stade Malherbe de Caen, où il débute chez les professionnels en 2009, El-Arabi s’était illustré en Ligue 1 lors de la saison 2010-2011 en inscrivant 17 buts, avant de quitter la France pour Al Hilal.

Il a aussi rejoint successivement Grenade (Espagne), Al-Duhail (Qatar) et l’Olympiakos (Grèce), club avec lequel il a remporté un titre de la Ligue Europa Conférence l’an dernier.