Le Wydad en quête d’un buteur avant la fin du mercato

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Le Wydad poursuit sa préparation pour la nouvelle saison, aussi bien à travers son stage d’entraînement que par le renforcement de son effectif lors du mercato estival.

Selon les informations de Le Site info, Ibrahim El Asri, a décidé de concentrer ses efforts sur le recrutement d’un attaquant avant la fermeture du marché des transferts. Le président du club est conscient de la nécessité de disposer d’un véritable buteur, capable de concrétiser les occasions, surtout après l’arrivée de plusieurs joueurs capables d’apporter davantage de créativité et de diversifier l’animation offensive.

Plusieurs pistes seraient actuellement étudiées. Les prochains jours devraient permettre de connaître l’identité de l’attaquant qui obtiendra la confiance des dirigeants et de l’entraîneur du club.

H.M