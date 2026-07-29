L’AS FAR veut prolonger le contrat de Marouane Louadni

L’AS FAR a entamé des négociations avec le défenseur Marouane Louadni, en lui soumettant une offre de prolongation de contrat, le club souhaitant conserver ses services pour les prochaines saisons.

Louadni avait rejoint le club militaire à l’été 2025, en signant un contrat de deux ans, avant de s’imposer comme l’un des éléments majeurs de la défense de l’équipe.

Selon les informations du Site Info, les prestations remarquables du défenseur au cours de la saison écoulée ont incité les dirigeants de l’AS FAR à anticiper, en lui proposant une prolongation qui le lierait au club jusqu’à l’été 2028.

Louadni a réalisé une saison exceptionnelle, tant sur le plan national qu’international. Il a notamment contribué au parcours de l’AS FAR jusqu’en finale de la Ligue des champions africaine, tout en se distinguant sous le maillot de l’équipe nationale des joueurs locaux.