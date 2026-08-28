Officiel : le ministère de l’Education nationale fixe la date de la rentrée scolaire (PHOTO)

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Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a publié une note ministérielle consacrée au suivi du démarrage de l’année scolaire 2026-2027.

Il y souligne la nécessité d’assurer le démarrage effectif des cours et des activités pédagogiques à partir du 7 septembre 2026 dans tous les cycles d’enseignement, sans attendre les élèves retardataires.

Le ministère rappelle également que l’accès aux salles de classe ne peut en aucun cas être conditionné au paiement des frais d’inscription. Il insiste par ailleurs sur la préparation des espaces scolaires, l’équipement des établissements ainsi que l’accompagnement des services d’hébergement, de restauration et de transport scolaires.

Adressée jeudi aux directeurs et directrices des académies régionales d’éducation et de formation ainsi qu’aux responsables provinciaux de l’Éducation nationale, et dont le Site Info a consulté une copie, la note appelle à mettre en place des mécanismes précis de suivi de l’absentéisme.

Ceux-ci devront notamment permettre d’enregistrer quotidiennement, dès le premier jour, les élèves ne s’étant pas présentés dans leurs établissements et de transmettre ces données aux directions provinciales et aux académies. Des rapports de synthèse quotidiens devront ensuite être élaborés et adressés à la Direction générale des affaires éducatives.

Le ministère préconise également d’intensifier la communication avec les mères, les pères et les tuteurs légaux afin de les sensibiliser à l’importance d’assurer la présence de leurs enfants dans les établissements dans les délais prévus par la réglementation.

S’agissant de la disponibilité des manuels et des fournitures scolaires, les directives prévoient la mise en place de commissions provinciales chargées de suivre sur le terrain la situation des librairies et des points de vente à partir de ce vendredi 28 août 2026. Des réunions hebdomadaires devront être organisées sous la présidence des directeurs provinciaux, tandis que la coordination avec les services des affaires économiques des préfectures et provinces ainsi qu’avec les associations de parents d’élèves devra être renforcée afin d’identifier tout éventuel manque ou obstacle dans l’approvisionnement.

L’ensemble de ces opérations fera l’objet d’un suivi et d’un contrôle rigoureux de la part des commissions provinciales et régionales de suivi, ainsi que de l’Inspection générale et de l’Inspection générale des affaires éducatives. Un contact permanent devra également être maintenu avec la cellule centrale d’appui et de veille afin de corriger rapidement les éventuels dysfonctionnements et de remédier sans délai à tout retard constaté.